Sabatini sicuro: “La Lazio ha tutto per arrivare in Champions. Poi su Sarri..”

Intervistato da bttfnews.it, Walter Sabatini, ex ds di Roma, Lazio e Palermo ha parlato della squadra di Sarri e non solo. Queste le sue parole:

“Tutte le squadre di Serie A devono guardare a quell’obiettivo, quindi ci mancherebbe che non lo facesse la Lazio. Questo a prescindere che poi ci riesca o no. Le prime quattro posizioni sono determinanti per un club. Maurizio Sarri è un allenatore che sta in campo come Stakanov, tante ore al giorno, pedante in tutte le cose, puntiglioso e quindi la Lazio è arrivata dove si trova con il lavoro. Ma è proprio per questo che la Lazio può competere, perché ha un allenatore competitivo. Lo è sempre stato in carriera altrimenti sarebbe rimasto in C”.

Sarri come soluzione

“Perché c’è qualcuno che pensa che Sarri sia un problema per la Lazio? Allora io sto vivendo fuori dal tempo perché di questa cosa non me ne sono mai accorto”.

Il lavoro di un ds con Sarri, il punto d’equilibrio

“Come si fa nel calcio a non trovare un punto di equilibrio? Il calcio è euclideo, non è che si inventino cose o si filosofeggi. Il calcio è facile, siamo noi che lo rendiamo difficile. Se poi hai un allenatore bravo e forte…”