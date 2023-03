Serie B: caos Reggina e rischio di rinvio dei Playoff

La Reggina è stata deferita, c’è rischio di penalizzazione

Non sarà di certo semplice venire a capo di una situazione alquanto ingarbugliata come appare essere quella della Reggina.

Il club calabrese è stato deferito per i mancati versamenti IRPEF, e rischia la penalizzazione in classifica di almeno quattro punti, ma tutto ciò verrà discusso entro 30 giorni.

La Reggina, ricordiamo, non ha ottemperato alle scadenze in quanto essendo in concordato preventivo, non è stata autorizzata dal Tribunale di Reggio Calabria al pagamento delle somme dovute.

Questo appare un caso limite, che mai nel calcio italiano si è presentato, e quindi richiederà molto tempo per essere studiato e discusso.

A questo punto il rischio di rinvio dei Playoff è reale, infatti in caso di condanna del club i vari ricorsi verranno discussi oltre la data di inizio del mini-torneo che al momento è fissata per il giorno 29 Maggio.