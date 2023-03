Calciomercato Atalanta: la Dea tenta Morutan

Il trequartista del Pisa piace all’Atalanta

Olimpiu Morutan nella prossima stagione potrebbe cambiare squadra ma non colori sociali, pare infatti che l’Atalanta abbia scelto il trequartista attualmente al Pisa come sostituto di Ilicic.

In questa stagione il fantasista di origini rumene sta facendo grandi cose a Pisa, dotato di una classe cristallina e di un bel dribbling è diventato beniamino dei tifosi nerazzurri, e con i suoi 6 gol e sette assist sta trascinando la squadra di D’Angelo ai Playoff.

PERCHE’ L’ATALANTA

L’Atalanta ha messo gli occhi sul fantasista ex Galatasaray, in quanto è alla ricerca di un sostituto di Miranchuck e Malinovskyi, e sarebbe disposta a pagare più dei 5.5 milioni previsti per il riscatto del giocatore di origini rumene fissato dal Galatasaray.

Il Pisa ha tempo fino a fine maggio per il riscatto di Morutan, nel caso in cui non fosse così si scatenerebbe un’asta con l’Atalanta che al momento pare in vantaggio sul Monza.