Calciomercato Inter, il Chelsea piomba su Onana

Il calciomercato dell’Inter sta entrando già nel vivo. Dalla Premier League arrivano voci di un forte interessamento del Chelsea, ma anche del Manchester United, per il portiere dell’Inter Onana.

Calciomercato Inter, diversi affari con il Chelsea

Con il club londinese, interessato a spendere 40 milioni per il portiere camerunense dell’Inter Onana, si posso aprire vari scenari di mercato. Infatti al club neroazzurro piacciono il difensore sierraleonese naturalizzato inglese Trevoh Chalobah per il dopo Skriniar e un attaccante tra il belga Romelu Lukaku e il francese naturalizzato gabonese Pierre-Emerick Aubameyang. Per la porta invece si guarderebbe in Serie A, e il prescelto dovrebbe essere Vicario dell’Empoli.