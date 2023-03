Calciomercato Juventus, accelerata per il centrocampista della Nazionale

La Juventus fa sul serio per Frattesi

La Juventus è pronta a ridisegnare drasticamente il proprio centrocampo in vista della prossima stagione: tutto ovviamente dipenderà dalle sentenze sulle vicende giudiziarie nelle quali è coinvolta, ma i dirigenti bianconeri stanno cominciando a valutare diversi profili. Uno di questi è senza dubbio Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana.

Calciomercato Juventus, bianconeri in pole per Frattesi

Come riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe fortemente interessata al calciatore e avrebbe accelerato i tempi per assicurarselo. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è destinata a decollare nelle prossime settimane, quando saranno più chiare anche le situazioni extra campo.