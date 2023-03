Calciomercato Juventus, Di Maria pronto a restare | Ecco le condizioni

“Con Di Maria stanno parlando, non è scontato così come sembra il suo rinnovo, però sicuramente c’è un dialogo aperto e un volontà da parte del giocatore di prendere in considerazione l’ipotesi di rimanere”.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Di Maria

Sono queste le parole di Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, che confermano la decisione dell’attaccante argentino ex Real Madrid e Psg che sta sempre di più trascinando la squadra bianconera a suon di prestazioni eccellenti condite da gol e assist.