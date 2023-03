Calciomercato Juventus, ecco cosa succederà con Paredes

Il centrocampista argentino Paredes è arrivato con tanto entusiasmo alla Juventus la scorsa estate, ma fino ad ora non ha convinto molto. Adesso c’è il nodo del riscatto che scatterà a giugno.

Calciomercato Juventus, nessun riscatto per Paredes

La Juventus ha deciso: non riscatterà Leandro Paredes. Il centrocampista non ha convinto Allegri, che molto spesso gli ha preferito giovani a lui, non ha convinto i tifosi e non ha convinto la dirigenza. Dunque a fine anno le strade si separeranno e lui tornerà al Psg. Ma da quanto riporta Elgoldigital, non resterà neanche a Parigi ma potrebbe prendere la strada della Spagna, dove Simeone lo aspetta all’Atletico Madrid.