Calciomercato Juventus, l’Inter si inserisce per Vicario | La situazione

Tanta concorrenza per l'estremo difensore dell'Empoli Vicario

La Juventus sta iniziando a cercare un vice Szczesny. Il nome osservato e che piace più di tutti è senza dubbio quello di Vicario. Il portiere dell’Empoli sta lasciando tutti a bocca aperta per il numero incredibile di parate strepitose che sta compiendo. Ma la dirigenza bianconera deve fare attenzione alla concorrenza.

Calciomercato Juventus, per Vicario da battere Roma e Inter

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport l’estremo difensore dell’Empoli costa circa 20 milioni di euro, ed ha incuriosito anche altre squadre di Serie A. Tra tutte troviamo la Roma, ma da poco anche l’Inter, che preoccupatasi delle sirene del Chelsea che vogliono Onana, non vuole farsi trovare impreparata e quindi sondare già il campo per Vicario.