Calciomercato Lazio, Acerbi: “Voglio rimanere all’Inter”

Dopo il passaggio in neroazzurro nella scorsa estate, Acerbi non vuole tornare nella capitale, sponda Lazio, e continua a mandare chiari segnali, con buona pace di Sarri e Lotito, che hanno trovato in Romagnoli e Casale una stabilità difensiva.

Calciomercato Lazio, Acerbi: “Non voglio aspettare mesi e mesi per giungere a un trasferimento a titolo definitivo”

Queste le parole in una intervista a Dazn di Francesco Acerbi sul suo futuro:

“Non penso ora al mio futuro, ci sono davanti due mesi impegnativi e difficili. In ogni caso, il mio obiettivo è quello di rimanere all’Inter. Tutti conoscono questo mio desiderio, ma non ho intenzione di fare come lo scorso anno. Non voglio aspettare mesi e mesi per giungere a un trasferimento a titolo definitivo. Sicuramente non si arriverà alla fine di agosto. Le possibilità di rimanere qui sono alte, spero vada tutto bene”