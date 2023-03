Calciomercato Milan, il difensore non ha convinto Pioli: riscatto sempre più lontano?

Visti i tanti problemi vissuti in questa stagione, il duo Maldini-Massara deve provare a rinforzare diversi reparti. Uno su tutti è il centrocampo, che spesso ha faticato nel 2023. Il Milan non ha ricevuto finora risposte sul campo dal mercato fatto in estate ma Pioli non demorde. Nonostante Vranckx abbia disputato una sola partita da titolare in Coppa Italia col Torino, i rossoneri vorrebbero puntare su di lui.

Maldini chiede uno sconto sul riscatto

Aster Vranckx è arrivato al Milan con prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Maldini vorrebbe tenerlo a Milano ma viste le prestazioni starebbe chiedendo un piccolo sconto al Wolfsburg.