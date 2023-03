Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco: di chi si tratta

Il Milan parla di mercato e comincia a muovere i primi tasselli. L’idea è quella di svecchiare e ricostruire una rosa adatta per tornare a competere su tutti i fronti. Bisognerà agire di reparto in reparto cominciando dall’attacco che attualmente è quello più critico, e spunta un nuovo nome per cercare di dare quella marcia in più.

Milan, Elye Wahi nei piani di Maldini

Elye Wahi, classe 2003 del Montpellier, sta facendo molto bene in Francia. Per lui quest’anno12 reti in stagione, dopo Haaland ed assieme a Musiala, Saka, Martinelli e Balogun è uno dei giovani più prolifici e top in Europa .