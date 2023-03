Calciomercato Milan, quante sfide con il Napoli

Domenica sera riprende il campionato e ci sarà la sfida tra Napoli e Milan. Le due squadre si affronteranno anche altre due volte in Champions League, ma ci sono incroci anche nella sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Hojlund nel mirino anche del Napoli

Il Milan ha puntato l’attaccante dell’Atalanta Hojlund per la prossima stagione, ma l’attacante danese è finito anche nel mirino del Napoli. Il prezzo del calciatore si aggira sui 50 milioni (lievitato dopo i 5 gol in Nazionale) ed il prezzo sarebbe però più alla portata del Napoli in caso della cessione faraonica di Osimhen.