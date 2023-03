Calciomercato Roma, il Milan mette nel mirino l’attaccante giallorosso

L’incertezza sul piazzamento finale della Roma mette in standby le manovre di mercato: la qualificazione o meno in Champions League cambia notevolmente le strategie in entrata ma anche in uscita del club giallorosso. La situazione di Tammy Abraham è una di quelle incerte: inoltre ora sull’attaccante inglese non c’è solo l’interesse della Premier League.

Calciomercato Roma, anche il Milan interessato a Abraham

Come riporta LaRoma24, è il Milan a seguire da vicino l’evoluzione della situazione dell’attaccante inglese. In estate, infatti, i rossoneri sono pronti ad ascoltare offerte per Origi e l’intenzione, in caso di partenza, sarebbe di puntare sul 9 della Roma per il quale i giallorossi hanno dato una valutazione di non meno di 35 milioni.