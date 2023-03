Calciomercato Roma, il Torino vuole l’esterno: Pinto sorride

In casa Torino si sta già pensando alla prossima stagione e il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, sta tenendo sotto osservazione Carles Perez, attaccante spagnolo di proprietà della Roma, ma in prestito al Celta Vigo. Il club spagnolo ha un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante, se non dovesse esercitarla, il Torino ci potrebbe fare seriamente un pensierino per averlo.

Roma, un tesoretto per la sessione estiva

La vendita di Perez sarà solo la prima di una lunga serie di cessione che la Roma è obbligata a fare. Non solo lo spagnolo in uscita ma tanti alti che permetteranno ai giallorossi di racimolare quel tesoretto da poter reinvestire sul mercato.