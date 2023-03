Genoa-Reggina: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Anticipo del venerdì tra Genoa e Reggina

Questa sera alle ore 20,30 il Genoa attende la Reggina al Ferraris di Genova, sfida che se per i rossoblu ha il sapore della serie A, per la squadra di Inzaghi è fondamentale non perdere in ottica playoff.

Genoa-Reggina: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Sabelli; Gudmundsson, Coda

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec.

Genoa-Reggina dove vederla in TV

La gara del Ferraris sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport apartire dalle 20,30, per lo streaming ci si potrà affidare alle solite tre opzioni: DAZN, Onefootball e Hlebiz Live.