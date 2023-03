Inter, Gosens: “Ci è mancata la continuità”

L'analisi della stagione in corso di Robin Gosens

Il mese di aprile sarà un mese molto importante per la stagione dell’Inter: il campionato con l’obbiettivo di entrare nelle prime 4, la Champions League con i quarti di finale e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Inter, Gosens: “Adesso arriva un mese importante, ci giochiamo la stagione in nove gare”

Intervistato da La Repubblica, parla di questa stagione in corso Robin Gosens:

“Abbiamo qualità per vincere ma ci è mancata la continuità. Ne siamo consapevoli, ne parliamo e ci incazziamo. Adesso arriva un mese importante, ci giochiamo la stagione in nove gare e dobbiamo vincerle tutte. Se battessimo il Benfica spero di incontrare il Milan. Un’emozione incredibile quando ho giocato il derby, c’è pressione, tifo e tensione: immagina in una semifinale di Champions, ciao…”.