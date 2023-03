Stellini: “Dispiace per Conte ma voglio aiutare il Tottenham”

“Sono triste perché quando c’è un cambio a metà stagione tutti si sentono responsabili. Il mio rapporto con Antonio rimane lo stesso, non è cambiato nulla perché siamo amici, eravamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo. Non sarà nemmeno questa situazione a cambiare il nostro rapporto. Poi chiaro, ovviamente questa è un’opportunità, lavorerò sodo per essere l’uomo giusto per coglierla. Mi sento molto onorato di essere nella giusta posizione e voglio viverla con tutto lo staff. Vogliamo migliorare, questo è il momento di prendersi le nostre responsabilità e migliorare. Penso che dobbiamo continuare questo lavoro”.

Stellini: “Le prossime 10 gare saranno importanti”

“Se siamo qui è perché abbiamo fatto un buon lavoro. I giocatori, come tutti nel club, devono fare qualcosa in più per aiutare il Tottenham. Vogliamo mostrare a tutti che siamo una squadra con un gioco. Sappiamo tutti che quando non vinci e quando perdi i tifosi sono tristi. È normale e dobbiamo accettarlo. Vogliamo lavorare duro fino alla fine della stagione per portare i tifosi dalla nostra parte. Vogliamo tutti con noi, sono importanti per le prossime 10 partite”. Sono queste le parole dell’attuale allenatore del Tottenham, Stellini vice di Conte e che ha preso proprio il posto dell’allenatore pugliese.