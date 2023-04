Ascoli-Brescia, probabili formazioni e dove vederla

Si giocherà alle 14, al Del Duca di Ascoli, il match tra Ascoli e Brescia. I bianconeri non vivono un momento positivo, reduci da quattro sconfitte consecutive, non trovano la vittoria dallo scorso 18 febbraio contro il Parma. Il Brescia, tuttavia, naviga in una situazione ben peggiore, ancorato all’ultimo posto, non vince addirittura da novembre. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Ascoli-Brescia, probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Marsura; Dionisi, Forte. Allenatore: Breda.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Huard; Bjorkengren, Bisoli, van de Looi; Galazzi; Rodriguez, Ayé. Allenatore: Gastaldello.