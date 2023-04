Bari-Benevento, probabili formazioni e dove vederla

Il Bari prova a riscattarsi contro il Benevento

Si giocherà alle 16.15, dal San Nicola di Bari, tra Bari e Benevento. I pugliesi cercano di riscattare la sconfitta di Terni e riagganciare il treno secondo posto; i campani provano ad uscire dalla zona Serie C e dalla terzultima posizione. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Bari-Benevento, probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito; Cheddira. All. Mignani