“Mancini è costretto ad andare in Argentina per cercare un giocatore che ha segnato 25 gol in un anno e mezzo e tutti a parlare e chiacchierare. Ma di cosa? In Italia gli altri hanno fatto 2,3,4 gol. L’unico che ha il diritto di andar sempre e dire che deve giocare titolare è Immobile“.

Sono queste le parole di Christian Vieri sulla Nazionale in occasione della Bobo TV dove l’ex attaccante si è espresso tra Immobile e Retegui, calciatore convocato da Mancini.