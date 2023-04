Cadice-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

Sampoli cerca la vittoria in trasferta

Il Siviglia cerca il riscatto. L’arrivo di Sampaoli sulla panchina del club aveva portato ad un cambio di rotta, tuttavia, pur centrando la qualificazioni ai quarti di Europa League, il club andaluso si trova di fronte ad un nuovo momento non brillante con tre sconfitte nelle ultime quattro di campionato. Dall’altra parte, il Cadice, a pari punti con il Siviglia, cerca punti fondamentali per la permanenza in Liga. L’incontro, alle 18.30 al Nuovo Mirandilla di Cadice, sarà disponibile su DAZN.

Cadice-Siviglia, probabili formazioni

CADICE (4-4-2): Gil; Parra, Hernandez, Fali, Espino; Bongonda, Fede, Escalante, Sobrino; Guardiola, Roger.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Montiel, Bade, Nianzou, Acuna; Rakitic, Jordan, Gueye; Suso, En-Nesyri, Ocampos.