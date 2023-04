Cagliari-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla

Scontro ai vertici a Cagliari

Si giocherà alle 14, alla Unipol Domus di Cagliari, lo scontro al vertice tra Cagliari e Sudtirol. Entrambi inseguitrici del Genoa, attualmente al secondo posto, cercheranno una vittoria nel big match della 31°giornata di Serie B. I sardi si presentano allo scontro con ben 8 gol segnati negli ultimi due incontri disputati contro Ascoli e Reggina; il Sudtirol, invece, è reduce dalla vittoria interna contro la Spal. Per il Cagliari è una grande occasione per accorciare su una delle rivali, i due club sono distanziati di 6 punti (Cagliari a 45, Sudtirol a 51). L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.