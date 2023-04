Calciomercato Inter, il terzino si allontana: vicino il rinnovo in Bundesliga

L'Inter studia le mosse per non farsi trovare impreparata

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, è davanti ad un bivio: rinnovo in estate o cessione. L’Inter è fortemente interessata al francese, ma come confermano in patria i nerazzurri dovranno fare i conti con lo stipendio del giocatore.

Inter, sfuma Pavard

L’Inter, nel mercato di gennaio, era stata molto vicina Pavard. Ma ora il terzino francese è vicino al rinnovo con il Bayern Monaco. Cosi sfuma un altro obiettivo dei nerazzurri che dovranno mettersi alla ricerca di un sostituto all’altezza delle aspettative.