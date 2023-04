Calciomercato Inter, Inzaghi sempre in bilico | Marotta prepara il sostituto

Comincia oggi un tour de force incredibile per l’Inter di Simone Inzaghi: l’anticipo di campionato contro la Fiorentina a San Siro è l’inizio di una serie di partite decisive per la stagione nerazzurra tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nonostante ciò, il futuro della panchina interista è sempre incerto, visto che la posizione dell’allenatore ex Lazio è in bilico.

Calciomercato Inter, Marotta vuole riportare Conte in nerazzurro

Come riporta Tuttosport, il preferito di Marotta è Antonio Conte, disponibile dopo la fine dell’esperienza al Tottenham e considerato dall’Ad il nome perfetto per vincere il 20^ Scudetto della storia dell’Inter. L’ostacolo potrebbero essere i rapporti con Ausilio e Baccin dopo l’improvvisa separazione dell’estate 2021, ma è Conte il fantasma numero 1 che aleggia sul futuro di Inzaghi.