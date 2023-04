Calciomercato Inter, Lukaku vuole restare: messaggio alla dirigenza

Oggi contro la Fiorentina comincia un tour de force alla quale l’Inter deve rispondere nel migliore dei modi. Per farlo, però, serve il miglior Lukaku visto in nazionale dove ha messo a segno 4 gol in due partite. Big Rom ha fatto sapere a Inzaghi e alla società di voler restare all’Inter perché il Chelsea, per il belga, è un capitolo chiuso. La dirigenza vuole dimostrazione: Lukaku deve essere decisivo per l’arrivo al quarto posto.

Marotta considera altre opzioni per l’attacco

Se la permanenza di Lukaku non dovesse avvenire ecco allora che i nerazzurri si fionderebbero su altri nomi. In primis c’è Mateo Retegui, che tanto bene ha fatto in Nazionale, per poi arrivare a nomi più esperti del calibro di Firmino, Aubameyang e Scamacca.