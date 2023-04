Calciomercato Juve, il difensore firma il rinnovo: altra conferma per Allegri

Come per le altre big del campionato anche la Juve è attesa da un complicato calendario. Oltre alla situazioni di campo però, i bianconeri attendono di sapere cosa verrà deciso il 19 aprile. Data importante per sapere, soprattutto, che competizione europea potrebbe giocare la prossima stagione (premesso che un’eventuale vittoria dell’Europa League consentirebbe comunque di giocare la Champions).

La prima gioia ad Allegri gliela regala la società facendo firmare il rinnovo a Danilo con un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2025.