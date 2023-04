Calciomercato Juventus, Allegri vuole trattenere i due top player

La Juventus non vuole abbassare le proprie ambizioni nonostante il futuro incerto a causa delle vicende giudiziarie che potrebbero avere pesanti risvolti per quanto riguarda il piazzamento finale e la conseguente qualificazione alle coppe europee. Per questo motivo Massimiliano Allegri ha fatto sapere di voler trattenere i giocatori più importanti della rosa.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole tenere Di Maria e Rabiot

Come riporta Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo di Danilo i prossimi passi saranno le proposte di rinnovo per Di Maria e Rabiot. Più facile la fumata bianca per l’argentino, per il francese la trattativa sarà più complessa, anche perchè vincolata al destino della Juventus. La Juventus cercherà di trattenere entrambi e questa è la certificazione di quanto contino le indicazioni di Allegri.