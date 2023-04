Calciomercato Juventus tre acquisti per il futuro: obiettivo svecchiare la rosa

Rosa da rinforzare per i bianconeri

Il ds Cherubini sta lavorando già per la prossima stagione per cercare di accontentare Massimiliano Allegri, tecnico che sarà confermato anche per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Cherubini tratta: Allegri entusiasta

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il tecnico avrebbe avallato agli acquisti di Frattesi dal Sassuolo, Hjulmand dal Lecce e Carlos Augusto dal Monza. I 3 calciatori rappresentano il giusto mix rapporto qualità prezzo e si integrerebbero perfettamente nella squadra bianconera.