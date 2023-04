Calciomercato Lazio, interessamento per il giustiziere di Conference

La Lazio si sta muovendo già in ottica calciomercato per cercare di anticipare la concorrenza. In quest’ottica sta valutando un calciatore che in stagione ha fatto male alla Lazio.

Calciomercato Lazio, occhi puntati su Karlsson

Dopo aver eliminato la Lazio dalla Conference League, Karlsson è finito nel mirino della società. Lui sarebbe un’ottimo sostituto sia di Zaccagni che di Felipe Anderson. Sul giocatore valutato circa 20 milioni, ci sarebbe anche l’interessamento del Benfica e della Fiorentina.