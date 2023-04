Calciomercato Lazio, Tare osserva un centrocampista della Premier League

La stagione non è ancora finita, ma si sa che bisogna muoversi in anticipo per il calciomercato. Tare cercherà di soddisfare le richieste di Sarri, e di dargli i giusti rinforzi. Ecco perché è spuntato un nome nuovo per il centrocampo.

Calciomercato Lazio, Billing per il centrocampo

Il nome nuovo del taccuino di Igli Tare è quello di Billing del Bournemouth. Il suo cartellino è valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro, ma potrebbe ridursi dal momento che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Bisogna aspettare il parere del tecnico toscano.