Calciomercato Milan, nuovi contatti con il centrocampista: le ultime

Il Milan pensa al mercato e comincia a preparare le prime mosse. Nelle ultime ore pare si sia riscaldata la pista Aouar, fresco di nazionalità algerina. Il centrocampista è in uscita dal Lione ed i rossoneri lo seguono da tempo per inserire forse fresche accanto a Tonali e Bennacer.

Milan, Aouar al posto di Brahim Diaz

L’idea di Maldini è quella di inserire l’algerino come centrocampista tutto fare, viste le tante qualità che ha. Brahim Diaz potrebbe tornare al Real Madrid a giugno a causa del riscatto toppo alto richiesto dai Blancos, perciò il Milan si ritroverà a dover agire ed anche in fretta, considerando che quel ruolo è cruciale per il gioco di mister Pioli.