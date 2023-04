Calciomercato Milan, Theo Hernandez può partire: pronti due nomi in caso di addio

Il Milan riparte dal Maradona domani sera per la sfida col Napoli. La cosa importante per questo rush finale di stagione è non avere cali di rendimento nei 90 minuti come spesso si è visto in questo 2023. Arrivare quarto e giocare la Champions sarà fondamentale per tenersi quei prezzi pregiati che hanno contribuito alla crescita dei rossoneri negli ultimi anni. Leao e Theo Hernandez potrebbero essere i più papabili a lasciare Milano se non si raggiungesse il quarto posto.

Interesse per Theo, Maldini valuta le alternative

Nelle ultime ore alcune squadre di Premier sarebbero tentate di accaparrarsi il terzino francese. Se dovesse partire, i due nomi per sostituirlo sarebbero Fabiano Parisi dell’Empoli e Alejandro Grimaldo del Benfica.