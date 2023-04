Calciomercato Napoli, sirene inglese per il bomber: pronta l’offerta

Novità importanti per il calciomercato del Napoli, poiché il Chelsea sembra fare sul serio per Victor Osimhen. I blues avrebbero già tracciato la strada per portare l’attaccante a Londra e un grande aiuto potrebbe darlo Didier Drogba, ex attaccante del club londinese, nonché idolo del calciatore del Napoli. Il Chelsea vorrebbe sfruttare dunque anche il lato emotivo, oltre alle grandi capacità economiche di cui dispone, per portare Osimhen nelle isole britanniche.

Calciomercato Napoli, maxi offerta del Chelsea per Victor Osimhen

Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire al Napoli 150 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Osimhen, con un contratto che si avvicinerebbe ai 10 milioni di euro a stagione. Un’offerta che il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, difficilmente potrebbe rifiutare trattandosi di una cifra imponente.