Calciomercato Roma, trovato il sostituto di Wijnaldum | Il nome

Roma e Wijnaldum non hanno trovato l'accordo per il rinnovo

La Roma non ha ancora preso una decisione in merito al futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, cifra che la Roma non sarebbe intenzionata a spendere. Inoltre, le prestazioni dell’olandese non hanno convinto la dirigenza giallorossa, anche se il numero di partite disputate da lui non sono state moltissime a causa degli infortuni.

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno pronto il sostituto di Wijnaldum

Goerginio Wijnaldum ha 2 mesi di tempo per far cambiare alla società romanista, a patto che anche lui voglia continuare a giocare nella capitale. La partita contro la Sampdoria potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per ripartire e per dimostrare il proprio valore. Nel caso le strade di Wijnaldum e della Roma si dividessero, i giallorossi punterebbero su Davide Frattesi, vecchio pallino di Pinto.