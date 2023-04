Calciomercato Roma, ultimatum a Smalling

In ballo per Pinto ancora la risposta sul rinnovo di contratto di Smalling

A fine stagione scadrà il contratto di Smalling. L’opzione di rinnovo automatico è scattata, ma non è stata ancora confermata da parte del giocatore. Si aspettano notizie entro aprile.

Calciomercato Roma, Smalling deve prendere una decisione

Un biennale a 3.8 milioni bonus facili compresi, ovvero la stessa cifra di base percepita attualmente. Uno sforzo economico compiuto dal club per blindare il proprio leader difensivo, senza avere la certezza di giocare o meno la Champions il prossimo anno. Adesso la palla in mano, da diverse settimane, è in mano al calciatore che dovrà dare una risposta al più breve a Pinto.