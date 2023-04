Cosenza-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

Si giocherà alle 14, al San Vito – Gigi Marulla di Cosenza, il match tra Cosenza e Pisa. I calabresi, in un buono stato di forma, cercano un altro risultato positivo per rimanere in zona salvezza; i toscani, invece, proveranno ad allungare sulle inseguitrici per i play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Cosenza-Pisa, probabili formazioni

Cosenza (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Zilli, Nasti. All. Viali