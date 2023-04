Cremonese-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Si torna in campo dopo la sosta ed aprire le danze c’è l’Atalanta di Gasperini che deve rincorrere le rivali per il posto in Champions League ma a mettergli i bastoni tra le ruote c’è la Cremonese di Ballardini che sta dimostrando carattere e voglia di rivalsa.

Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meitè, Castagnetti, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini