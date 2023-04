Inzaghi deluso: “Prestazione diversa dalla Juventus. Con la società parlo tutti i giorni”

Inzaghi non ci sta dopo la sconfitta con la Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn: “C’è grandissima delusione, abbiamo perso 2 partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso, c’è delusione. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. La Fiorentina è una squadra di assoluto valore, tutti hanno fatto il massimo di quello che avevamo preparato. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, dovevamo sfruttare le palle gol create. Sull’impegno non posso dire nulla, hanno messo in campo tutto. Il risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso e ci deve fare riflettere”

Le grandi occasioni non vengono create quando ci sono stati i 3 attaccanti

“Sì però la squadra ha perso un po’ di lucidità col passare dei minuti. Abbiamo creato indipendentemente dal modulo, se avessimo giocato ancora del tempo non so se sarebbe cambiato il risultato ma per l’impegno, la squadra ha messo tutto. Seconda sconfitta davanti ad un pubblico che ci ha incitato sempre dal 1′ all’ultimo minuto”

C’è un modo per curare la difficoltà nel fare gol?

“Per quello che riguarda gli attaccanti, l’anno scorso siamo stati il miglior attacco e quest’anno il secondo. Nel 2023 facciamo meno gol ed è un dato di fatto, dobbiamo lavorare di più. Sarà un mese molto intenso, adesso conta il campo, il sudore, il lavoro e recuperare più giocatori possibili. C’è bisogno di tutti, vogliamo risultati diversi ma per quanto riguarda la prestazione ero molto più arrabbiato dopo la Juve che stasera. Il risultato non ci soddisfa, la classifica non è quella che volevamo”