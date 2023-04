Juventus, Allegri torna al doppio attaccante contro il Verona

La Juventus riprende il cammino della rimonta in campionato

Stasera si riparte con la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e in campo scendono Juventus e Verona. Allegri potrebbe tornare al doppio attaccante di peso in avanti.

Juventus, coppia Kean-Vlahovic in avanti

La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Kean e Vlahovic. Durante la sosta delle Nazionali Kean ha lavorato bene durante gli allenamenti e vuole cercare di bissare il gol decisivo segnato all’andata. Per il serbo invece, deve cercare di cavalcare l’onda dei gol in Nazionale e tornare a splendere anche con la Juventus. Ricordiamo che il primo gol con la maglia bianconera di Vlahovic è stato segnato proprio contro il Verona nella gara d’esordi dell’ex viola. Che non possa essere un secondo inizio.