Juventus-Verona, le ultimissime sulle formazioni

La Juventus torna in campo e si affida al rientrante Kean. Allegri sà che è un momento cruciale della stagione e contro il Verona serviranno per forza i tre punti per continuare la corsa Champions, che non è poi così lontana.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczsesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Ngonge, Gaich. Allenatore: Zaffaroni.