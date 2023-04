La Fiorentina espugna San Siro | Inter battuta 0-1

Cade anche in casa l'Inter di Simone Inzaghi che non riesce più a trovare la via del gol

La Fiorentina batte in trasferta l’Inter, e la fa entrare in piena crisi a pochi giorni dall’andata della semifinale di coppa Italia contro la Juventus. Andiamo ad analizzare la partita.

Tante occasioni, ma il risultato non si sblocca

Primo tempo pimpante, squadre subito lunghe e larghe. Poco tatticismo ma subito la ricerca degli attaccanti per verticalizzare. Prima grande occasione al 30′ con Lukaku che non sfrutta un bel passaggio in area di rigore ed invece di calciare di prima cerca di rientrare e viene poi stoppato dai difensori. Ribaltamento di fronte e al 39′ è Ikone che non riesce a spingere un pallone, leggermente troppo forte, in porta. Finisce 0-0 il primo tempo.

Bonaventura decide la sfida di San Siro

Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo. Squadre forse ancora più lunghe, soprattutto quando il pallone calciato da Castrovilli a giro sul secondo palo dal limite dell’area sembrava essere destinato in porta, ma che invece finisce di pochissimo fuori. Era solo il preannuncio del gol, che arriva al 53′ quando da corner Cabral spizza la palla, respinta corta di Onana e Bonaventura respinge di testa in porta, firmando il vantaggio della Fiorentina. Al 59′ subito una grande reazione dell’Inter con Barella: dalla palla respinta dalla barriera stoppa e tira di prima centrando in pieno il palo alla destra di Terracciano. Anche sui piedi di Bellanova c’è una grande occasione al 74′: palla dalla destra e la sua spizzata con deviazione di Dodo finisce sui piedi dell’estremo difensore della Fiorentina. tanta confusione nei minuti finali, con gli assalti dell’Inter che non riescono però ad evitare la sconfitta.

TABELLINO

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 18′ st 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens (dal 18′ st 12 Bellanova); 90 Lukaku, 11 Correa (dal 18′ st 10 Lautaro). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Quarta (dal 1′ st 4 Milenkovic), 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 38 Mandragora; 11 Ikone, 5 Bonaventura, 8 Saponara; 9 Cabral. A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 4 Milenkovic, 15 Terzic, 16 Ranieri, 22 Gonzalez, 23 Venuti, 33 Sottil, 34 Amrabat, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 99 Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Reti: all’8′ st Bonaventura

Ammonizioni: Castrovilli, Brozovic, Amrabat

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa