L’Atalanta passa allo Zini e aggancia il quarto posto. Cremonese fanalino di coda

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta di Gasperini che si aggiudica il derby lombardo contro la Cremonese allo Zini (finisce 1-3). Vantaggio atalantino al 44′ del primo tempo con De Roon; pareggio della Cremonese al 10′ della ripresa con Ciofani che realizza dal dischetto. Di nuovo avanti i bergamaschi al minuto numero 29 della ripresa con Boga che appoggia in rete un passaggio di Hojlund il cui ingresso in campo cambia radicalmente la partita. Nel recupero la chiude Lookman che mette dentro un assist facile di Ederson. Grigioneri restano ancorati all’ultimo posto in classifica con 13 punti. L’Atalanta raccoglie una vittoria fondamentale in ottica quarto posto salendo a 48 punti.

Cremonese-Atalanta, risultato e tabellino

Reti: 44’pt De Roon (A), 10’st Ciofani (C), 29’st Boga (A), 45’st 3′ Lookman (A)

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchietti, Lochoshvili (21’st Vasquez); Pickel, Meite (35’st Buonaiuto), Castagnetti (35’st Ghiglione), Benassi (30’st Benassi), Valeri; Tsadjout, Ciofani (21’st Galdames). A disposizione: Saro, Sarr, Sernicola, Felix, Quagliata, Basso Ricci Allenatore: Ballardini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (35’st Demiral), Scalvini, Palomino; Zappacosta (21’srt Maehle), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (1’st Boga); Muriel (1’st Lookman), Zapata (14’st Hojlund). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Demiral, Soppy Allenatore: Gasperini.