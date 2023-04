Lazio, senti Palladino: “La Lazio palleggia bene e dietro è molto solida”

Dopo un lungo stop per le nazionali domani la Lazio tornerà in campo e affronterà il Monza. La truppa di Maurizio Sarri vuole confermare il secondo posto in classifica e per farlo dovrà dare il massimo su un campo molto ostico, dove la Juventus ha perso e l’Inter ha pareggiato. La Lazio dovrà scendere in campo con la massima concentrazione, poiché basta davvero poco per ritrovarsi fuori dalla Champions League in quanto la classifica è davvero corta.

Lazio, Palladino: “Speriamo di non trovare la Lazio al 100%“

In merito alla partita di domani si è espresso anche l’allenatore del Monza, Palladino, elogiando le qualità del club capitolino. Di seguito le sue parole: Noi non abbiamo nulla da perdere, loro saranno molto carichi. Speriamo di non trovarli al 100%. A noi interessa fare la prestazione. La Lazio ha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavora molto bene, Sarri è un maestro di calcio.Cercheremo di trovare quei punti deboli che ha la Lazio provando ad enfatizzarli. Poi chiaramente contano anche gli episodi e da questo punto di vista l’esempio è la sfida di andata“.