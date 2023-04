Modena-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Il Modena a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta di Palermo

Si giocherà alle 16.15, al Braglia di Modena, Modena–Cittadella. Il Modena è reduce dalla brutta sconfitta esterna contro il Palermo e proverà a riscattarsi, così come il Cittadella dopo la sconfitta di Perugia. Gli emiliani cercano punti per agganciare la zona play-off, i veneti provano ad allontanarsi ulteriormente dal terzultimo posto. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Modena-Cittadella, probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Oukkhada, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Crociata, Antonucci, Masiello. All. Gorini.