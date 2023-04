Parma-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Si giocherà oggi alle 14 al Tardini di Parma il match tra Parma e Palermo per la 31°giornata di Serie B. Incontro importantissimo: i club sono distanziati soltanto da un punto e si giocano l’ultimo posto della zona play-off. Sia il Parma che il Palermo cercheranno un risultato positivo, anche in virtù della sconfitta esterna di ieri sera della Reggina. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Parma-Palermo, probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabè, Estevez, Sohm; Zanimacchia, Vazquez, Man. All.: Pecchia.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Buttaro, Graves, Mateju; Valente, Saric, Gomes, Segre, Aurelio; Tutino, Soleri. All. Corini,