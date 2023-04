Perugia-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Il Perugia per i punti salvezza, il Frosinone per proseguire la corsa alla Serie A

Si giocherà alle 16.15, al Curi di Perugia, il match tra Perugia e Frosinone. La formazione umbra guidata da Castori è caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica; il Frosinone cerca i tre punti dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Cosenza. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Perugia-Frosinone, probabili formazioni

Perugia (3-5-2): Gori, Sgarbi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Matos, Di Carmine. Allenatore: Castori.

Frosinone (4-3-3): Turati, Torque, Lucioni, Szyminski, Cotali, Garritano, Gelli, Boloca, Baez, Moro. Allenatore: Grosso.