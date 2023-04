Spal-Ternana, probabili formazioni e dove vederla

Si giocherà oggi alle 14, al Mazza di Ferrara, Spal–Ternana. La Spal, al penultimo posto, è reduce da due sconfitte consecutive; gli umbri, invece, provano a cercare un secondo risultato positivo consecutivo, dopo l’importantissima vittoria interna contro il Bari. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Spal-Ternana, probabili formazioni

SPAL (4-1-4-1): Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Celia; Contiliano; Fetfatzidis, Murgia, Zanellato, Maistro; La Mantia. Allenatore: Massimo Oddo.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Falletti Partipilo; Favilli. Allenatore: Cristiano Lucarelli.