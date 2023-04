Venezia-Como, probabili formazioni e dove vederla

Il Venezia a caccia di punti salvezza importanti, il Como per continuare la striscia positiva

Si giocherà oggi, alle 14, al Penzo di Venezia l’incontro valevole per la 31°giornata di Serie B tra Venezia e Como. I veneti, reduci dalla vittoria di Ascoli, cercano continuità e un risultato importante per mantenere le distanze dalla zona rossa della classifica. Situazione diversa per i lombardi che cercano di agganciare la zona playoff, lontana soltanto tre punti (Como a 39, Palermo a 42). L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport 254 e in streaming su NOW Tv, DAZN e Helbiz Live.

Venezia-Como, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Faragò, Fabregas, Ioannou; Da Cunha; Cerri, Cutrone. Allenatore: Moreno Longo.