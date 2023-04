Ag. Kjaer: “Stasera potrebbe partire titolare ma decide Pioli. E sul suo futuro..”

Sono queste le parole di ikkel Beck, agente di Simon Kjaer, che ha parlato così CalcioNapoli24 sul difensore danese, che potrebbe partire dal 1′ minuto nella sfida di domani contro il Milan.

Ag. Kjaer: “Simon è pronto”

“Non so se alla fine davvero Pioli vorrà preferirlo e mandarlo in campo dal primo minuto col Napoli. Ha avuto un miglioramento netto in questa stagione e, nelle ultime uscite, è riuscito a riprendersi anche in Europa. Ad oggi può dire di essere pronto, per lui 90 minuti nelle due gare con la Nazionale”.