Calciomercato Inter, l’attaccante non arriverà in nerazzurro: novità anche su Lukaku e Conte

Tanti gli obiettivi in attacco in queste ultime settimane per l’Inter, da Scamacca a Hojlund fino ad arrivare a Thuram e Dybala. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sport Mediaset, infatti, il figlio dell’ex difensore della Juventus avrebbe già comunicato ai nerazzurri l’intenzione di non trasferirsi a Milano. “Thuram ha fatto sapere che presto rivelerà il suo futuro e non sarà all’Inter”, questo il commento del giornalista su Twitter.

Marotta: “Lukaku tornerà al Chelsea. Poi su Conte”

“Abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul finale di campionato e non sui rinnovi, la posta in palio è importante e gratificante. Tutti noi siamo concentrati”. “Da uno a dieci è attaccato dieci alla maglia nerazzurra, tornerà al Chelsea e poi valuteremo insieme le prospettive. Parlarne è prematuro, spero invece che le prestazioni siano importanti per dare un apporto alla squadra”.

Nessun commento invece su Antonio Conte: “Non conosco le dinamiche, quindi non posso pronunciarmi”. E sui rinnovi di contratto: “Con ben sapete c’è sempre la volontà dei calciatori di rimanere, e quando c’è la volontà è tutto in discesa”. Queste le parole dette da Marotta nel pre gara della sfida di ieri con la Fiorentina.